Il carpigiano Gregorio Paltrinieri manca clamorosamente l’accesso alla finale dei 1500, chiudendo con il nono tempo complessivo a 21 centesimi dalla qualificazione. Dopo una partenza tutto sommato convincente, il nuotatore si “addormenta” e viene risucchiato dagli avversari, che lo sorpassano e lo staccano. “Mi dispiace perché volevo avere un’altra possibilità in finale. Imparo che devo fare le batterie meglio e sentirmi meglio. Devo cercare delle belle sensazioni anche in batteria. In passato nuotavo meglio in batteria, adesso rischio sempre e scherzo con il fuoco. Prossimi appuntamenti? Gli Assoluti sono in dubbio, probabilmente gareggerò tra marzo e maggio in mare aperto”.