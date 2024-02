Un 22enne marocchino senza fissa di dimora è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina a Spilamberto, martedì notte, all’interno di un bar del paese. In quell’occasione, il balordo dopo aver creato scompiglio ha sottratto una cassetta di sicurezza con all’interno 50 euro. Il barista ha cercato di fermarlo, subendo calci e pugni. A quel punto è intervenuta la madre del titolare, che “armata” di spray al peperoncino lo ha spruzzato contro il malvivente, permettendo così di bloccarlo.