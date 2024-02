Mattina difficile per gli automobilisti a causa della chiusura temporanea dell’Autobrennero negli svincoli in entrata della stazione di Campogalliano e Carpi. La nebbia a banchi ha ridotto la visibilità a livelli pericolosi, ha giustificato Autostrade. Traffico interdetto anche nel tratto tra il nodo A22/A4 Torino-Triestre e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sempre per nebbia persistente. Ottanta in totale i chilometri di autostrada chiusi.