Per il 34esimo giorno di questo 2024, i valori della qualità dell’aria hanno raggiunto il bollino rosso, sforando i livelli massimi e, quindi, è prolungato lo stop ai veicoli più inquinanti, anche per questo fine settimana – per sabato, per la domenica ecologica, domani, e fino a lunedi 19 febbraio compreso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino sulla qualità dell’aria.

Restano, perciò, in vigore, a Modena e in tutta la regione, le misure emergenziali previste dalla manovra anti smog della Regione Emilia Romagna che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5.

Lo ha confermato l’agenzia regionale Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10.

Con il provvedimento di stop alla circolazione, oltre ai diesel Euro 5, si dovranno fermare anche i diesel fino a Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

A Modena, le limitazioni si applicano dalle 8.30 alle 18.30 nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral.

È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere, anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.