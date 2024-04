Il quartiere alle spalle di viale dello Zodiaco a Modena sembra essere da tempo preso di mira da ragazzini molesti che lì, in particolare in un parchetto giochi adiacente la Parrocchia San Paolo, stazionerebbero spesso e oltre a vandalizzare con scritte e disegni muri e porte dello stabile sportivo, infastidirebbero altri giovani. La preoccupazione si è fatta tanto forte da spingere i catechisti a inviare un messaggio ai genitori di figli frequentanti la parrocchia a non lasciarli soli, ma ad accompagnarli, per maggiore sicurezza. Quel che viene chiesto è un maggior controllo anche per il fatto, dicono, che il quartiere percepisce parecchia insicurezza derivante dal vicino ex studentato delle Costellazioni