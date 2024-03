Nel video l’intervista a Roberto Borsari, Comitato Ambiente Sant’Anna

Si dicono preoccupati per il futuro di un quartiere che cambierà volto senza il coinvolgimento dei cittadini che lo abitano. Dopo Villaggio Europa e la Sacca, anche il quartiere Sant’Anna vede nascere un suo comitato. Si chiama “Comitato Ambiente Sant’Anna” e sorge dalla preoccupazione sull’ampliamento dell’impianto dell’azienda CPC Mitsubishi, una realtà industriale importante che però, dicono i residenti, si allargherebbe a scapito del verde in una zona già piena di attività. I cittadini del comitato chiedono anche ulteriori controlli, non solo interni ma pure esterni, sulle emissioni della Cpc, che presenta numerosi camini (45 ne hanno contati), collocati nelle vicinanze di una scuola. Un altro capitolo che preoccupa il comitato è quello di sempre più frequenti emissioni di odori sgradevoli.