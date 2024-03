Nel video l’intervista a Raffaella Fontana, Volontaria Aism sezione Modena

La ricerca è vita, come sempre più spesso si sottolinea e a questo proposito sino a domani nelle maggiori piazze d’Italia tornano i gazebo di AISM, l’Associazione italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. A Modena ad ospitare il punto AISM è piazza Mazzini, a due passi dalla Ghirlandina. Gardensia perché sono offerte entrambe le belle piante, la gardenia e l’ortensia, entrambe per sostenere appunto la ricerca scientifica, l’unica arma ad oggi per sconfiggere la sclerosi multipla garantendo risposte di cura, assistenza e supporto a tutte le persone con questa patologia e altre correlate. A livello provinciale le persone attualmente in contatto con la sezione Aism sono oltre 900 dui 621 con la patologia e i restanti sono familiari. In Italia ogni anno 3.600 persone vengono colpite dalla malattia, una nuova diagnosi ogni 3 ore. Purtroppo il 10% è dei bambini e nel 50% dei casi sono giovani sotto i 40 anni