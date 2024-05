Appena partita, viene fermata l’iniziativa del Ministero dell’Agricoltura che aveva inteso sensibilizzare gli studenti, ad iniziare dai più piccoli, verso sani stili di vita e di alimentazione. Alle scuole elementari di Modena, Galilei ed Emilio Po una trentina di bambini subito dopo aver mangiato per merenda dei pomodorini hanno accusato sintomi come vomito, nausea e bruciore di gola. Sembra che per due di loro sia stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Erano già state programmate altre date, le prossime avrebbero visto la distribuzione una volta di carote, poi di fragole, quindi ancora di pomodorini, ma il progetto è stato subito interrotto. La dirigente scolastica Antonella Stellato ha inviato una segnalazione di irregolarità al Ministero preposto, titolare appunto del progetto, mentre la Cirfood che distribuisce i pasti nella scuola è estranea ai fatti.