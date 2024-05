Nel video l’intervista a Fernando Ferioli, Sindaco Finale Emilia nel 2012

I numeri forniti dalla Regione parlano di 20mila abitazioni ripristinate, 570 scuole ristrutturate o costruite ex novo, oltre 10mila attività tornate agibili, tra piccole e grandi, per un investimento complessivo pari a 7,07 miliardi di euro. La ricostruzione è quasi terminata ma a distanza di dodici anni il ricordo della devastazione del sisma è ancora vivo e vivido in chi lo ha vissuto. Momenti sedimentati nella mente dei modenesi impossibili da rimuovere.