Il Duomo di Modena prende vita nell’opera dell’artista Giorgio Ruffo, realizzata con 100 mila mattoncini Lego. Il simbolo della Città della Ghirlandina sarà esposto fino all’11 febbraio presso il Nuovo Diurno di Piazza Mazzini. Non è solo una costruzione fatta di ingegno e pazienza tramite i famosi mattoncini colorati, ma una vera e propria installazione solidale, in collaborazione con Aseop, che raccoglie fondi da destinare alla seconda Casa di Fausta. Per aiutare la struttura che ospiterà i pazienti in cura al Policlinico basterà “accendere” le luci del piccolo Duomo, inserendo una moneta da un euro

Un’opera di Lego realizzata in scala 1:30, dal peso di 110 chili. Tanti i dettagli minuziosi che hanno portato Giorgio Ruffo ad ultimare il suo progetto, superando numerose difficoltà nei 2 anni necessari per la realizzazione.