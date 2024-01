Nel video le interviste a:

Cecilia Sargenti, Vicepresidente della Polisportiva di Fanano

Nikolaj Memola, Pattinatore Artistico

Jason Brown, Pattinatore Artistico

L’eleganza e le meravigliose movenze dei pattinatori sul ghiaccio accompagnati dalle note musicali. Grande successo per il Galappennino, che anche nella sua ottava edizione ha offerto uno spettacolo unico, composto dalle esibizioni degli atleti e, per quest’anno, la voce iconica della cantante salentina Dolcenera. In apertura gli atleti hanno pattinato avendo come “colonna sonora” la voce di Roberto Benigni con il suo “Inno alla vita”, un inno di rara bellezza che celebra l’amore.

Il Palaghiaccio di Fanano, andato sold-out, ha ospitato 1000 appassionati, che hanno potuto inoltre assistere alle prestazioni della stella americana Jason Brown, che vanta nel suo palmarès anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014.

Positivo l’esordio della categoria del pattinaggio sincronizzato, grazie alla partecipazione del team “Ice on Fire”, compagine del Circolo Pattinatori Artistici Trento, tra le più forti in Italia. In chiusura dello spettacolo l’attenzione, con garbo e delicatezza, si è invece focalizzata sulla violenza contro le donne, con le esibizioni degli atleti della Polisportiva di Fanano.