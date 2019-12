È alta 180 centimetri ed è formata da più di 8 mila pezzi, che sono stati assemblati in 8 mesi di lavoro dagli appassionati dell’associazione Mo.C.Bricks Aps. Si intitola “Ghirlandeina” l’opera progettata e realizzata in mattoncini Lego che è stata collocata all’interno dell’Ufficio IAT – di Informazione e accoglienza turistica in piazza Grande, dove rimarrà esposta gratuitamente fino a lunedì 6 gennaio. In occasione dei 700 anni dal completamento della Ghirlandina, anche Mo.C.Bricks Aps riproducendo la Torre ha voluto celebrare il simbolo di Modena, con il Duomo romanico nel cuore del sito Unesco di piazza Grande, patrimonio dell’umanità. Come hanno spiegato gli stessi membri dell’associazione – che riunisce gli amanti delle costruzioni con i classici mattoncini – il motore che li ha spinti a cimentarsi nella costruzione di un’opera simile è stato lo spirito di appartenenza alla città, alle sue tradizioni più solide e alla volontà di ‘ringraziare’ quei luoghi che loro, come gran parte dei modenesi, hanno frequentato, senza magari aver mai avuto modo di osservarli nel dettaglio. Con questa riproduzione in scala ora è possibile farlo.