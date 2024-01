Giallo a Pavullo. Ritrovato il corpo di un uomo ad Acquabona, una frazione di Pavullo nel Frignano, sull’appennino modenese. Appartiene a un 55enne italiano residente a Fiorano, di cui era stata denunciata la scomparsa alcuni giorni fa. Questo pomeriggio, la tragica scoperta: il corpo è stato rinvenuto senza vita in una casa di proprietà, in quella che sarebbe una sua seconda casa. Non sono ancora chiare, al momento, le cause della sua morte, ma non si esclude possa trattarsi di omicidio. Per questo procedono serrate le indagini da parte dei Carabinieri, con il supporto della Medicina Legale.