La drammatica scoperta ieri a Pavullo in un’abitazione di via Giardini Nord, n° 51. A rivenire il cadavere il fratello del 55enne che mancava da Capodanno. Il corpo era avvolto in una coperta e nascosto sotto il letto della casa in cui amava tornare. Era la casa dei genitori. Giovanni Icconi lavoravba alla Marazzi di Sassuolo e risiedeva a Spezzano vicino al fratello Romani. Il 55enne dal 31 dicembre non ha più dato segni di sé e ad allarmarsi lo stesso fratello non gtrovando risoste a tutte le chiamate effettuate. Inizialemente tutti avevano pensato fosse andato da qualche parte senza aver voglia di comunicarlo. Poi la prolungata assenza ha spinto i familiari a denunciarne la scomparsa. Neppure al lavoro si era presentato, una volta terminate le festività natalizie. E’ grazie ad un ulteriore controllo che il fratello del 55enne ha effettuato nella casa di famiglia che ha permesso il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione. Le indagini ad ora paiono scagionare da ogni sospetto il fratello di Giovanni Iacconi.