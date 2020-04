Si è riunito in mattinata il Patto per il lavoro della Regione che ha definito una proposta da portare al Governo con la sperimentazione di aperture anticipate per alcune filiere di valenza internazionale. Automotive e automazione, in grado di garantire l’applicazione di protocolli avanzati e innovativi grazie all’impegno delle parti sociali e delle imprese; nautica e offshore, ceramica, moda; impiantistica alimentare, meccanica agricola, oltre a edilizia e costruzioni, con particolare riferimento ai cantieri delle opere pubbliche.