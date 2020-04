TEST SIEROLOGICI. COSSARIZZA: “QUELLI ATTUALI NON DANNO CERTEZZE”

La cosiddetta fase-2 è legata al tema dei test sierologici. E dopo il duro commento del commissario Venturi su quelli privati, arrivano le parole del professor Andrea Cossarizza, immunologo di Unimore, che ribadisce come quelli in commercio non siano affidabili al 100%. Intanto assieme al suo staff prosegue l’impegno sullo studio del Coronavirus.