PARI IN DIECI. IL CARPI SI BUTTA VIA ANCHE CON L’ULTIMA IN CLASSIFICA

Deludente pari casalingo per il Carpi, fermato dal Borgo San Donnino ultimo in classifica. Il rosso a Forapani, con rigore per gli ospiti, arrivato in avvio mette la gara in salita, inutile l’assedio dopo l’1-1 di Saporetti