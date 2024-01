Finalmente un bel segnale: il Valsa Group Modena è tornato alla vittoria, cancellando così i fantasmi di quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

La settimana di passione sembra aver cementato il gruppo di coach Petrella: il successo al tie break sul parquet di Monza vale oro soprattutto per il morale.

In vantaggio di due set a zero (vinti 25-18 25-20), il Modena Volley si è fatto raggiungere sul due set pari (parziali per Monza 25-18 e 25-23), complicandosi un po’ la vita, per poi trovare la forza e le energie, soprattutto mentali, per strappare con i denti la vittoria nel tie break, vinto 15-13, con un ace di Sanguinetti e un errore in battuta di Monza a sigillare il successo di Modena, dopo due ore e 15 minuti di battaglia sportiva.

Morale alto, panchina più salda per Petrella, bene Daviskyba, Sapozkhov e Juantorena, protagonisti rispettivamente con 22, 21 e 15 punti. Si muova la classifica: 8° posto con 19 punti, 8 vittorie e 6 sconfitte.

Se è stato un vero riscatto oppure una rondine che (ancora) non fa primavera, lo dirà il prossimo match, in cartellone sabato pomeriggio (alle 18) al PalaPanini contro la Sir Perugia, seconda in classifica, guidata da un certo Angelo Lorenzetti…