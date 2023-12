Nel video le interviste a Luigia Paolino, Preside Liceo Venturi Studentesse Liceo Venturi e a Vanni Bulgarelli, Presidente Provinciale ANPI

50 anni di vita e storia per il Parco di Santa Giulia. La rigogliosa distesa di spazi verdi rappresenta un simbolo per la Resistenza Italiana, essendo un punto strategico per la costituzione della Repubblica di Montefiorino. La celebrazione del suo anniversario andrà in scena il prossimo 20 aprile 2024 e questa mattina sono state presentate le iniziative, con la presenza del Liceo Venturi di Modena, che è stato coinvolto nella parte grafica dedicata al progetto.