Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena

Bretella Campogalliano-Sassuolo? È importante e si farà, ma è necessario adeguare l’infrastruttura alle mutate esigenze del territorio. Questa in sintesi la posizione del consiglio provinciale modenese che oggi ha votato un ordine del giorno per promuovere un tavolo istituzionale per fare il punto su un’infrastruttura ritenuta strategica, soprattutto per la competitività del distretto ceramico, ma ferma ormai da decenni. Il fine è quello di sbloccare la realizzazione dell’opera ma allo stesso tempo valutarne le modifiche per renderla più sostenibile. I tempi ancora non sono noti e il tavolo sarà proprio occasione per capire quale sarà l’iter che renderà la Bretella Campogalliano-Sassuolo una realtà e non solo un progetto su carta