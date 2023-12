Allerta meteo per l’intera giornata di domani nel territorio emiliano-romagnolo. In tutta la provincia di Modena il colore del bollettino è arancione per piene dei fiumi; stesso colore per frane in Appennino a causa di un’ondata di maltempo che si prevede colpire proprio la fascia montana centro-occidentale della regione. Previsti anche forti venti di burrasca, che a Modena hanno fatto attivare un’allerta arancione in collina e montagna.