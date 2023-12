Nel video l’intervista a Luca Rossi Dirigente viabilità provincia di Modena, a Marcello Fattorini Autostrade per l’Italia e a Francesco Zuffi Sindaco San Cesario

Stanno per volgere al termine i lavori per la costruzione della nuova tangenziale di San Cesario, opera strategica per ridisegnare la viabilità nel centro abitato del comune. Un’infrastruttura del valore economico di oltre 25,6 milioni di euro che vedrà, nelle fasi di realizzazione, anche un momento quasi “spettacolare”: nella notte tra sabato e domenica il ponte della tangenziale, di fatto già costruito, verrà spostato e “posato” al suo posto, sopra l’autostrada

Il cavalcavia, necessario per il superamento della autostrada A1, ha una lunghezza complessiva di 52 metri e rappresenta una delle fasi più importanti nella realizzazione della tangenziale, che verrà completata entro la primavera del 2024