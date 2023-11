Nel video, l’intervista a Maria Carafoli, Presidente Panathlon Club Modena

Nella cornice suggestiva e ricca di storia del Museo Enzo Ferrari, si è svolta la cena organizzata dall’associazione culturale Panathlon, che quest’anno ha presentato alcuni progetti dedicati al sostegno delle attività motorie che si svolgono nel territorio modenese. Tante personalità del mondo sportivo presenti all’evento, tra cui il presidente del Modena Calcio Rivetti, il patron del Modena Basket Livio Proli e, per la squadra del volley della Ghirlandina, la presidentessa Giulia Gabana. Serata conclusa con l’asta finale, in cui i partecipanti all’evento si sono contesi gli oggetti presentati sul palco, con il ricavato che sarà utilizzato per i progetti presentati da Panathlon.