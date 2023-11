Continuano i controlli dei Nas di Parma per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi commerciali. A Modena, in un’osteria è stata trovata sporcizia diffusa nei locali della cucina; per il titolare è scattata una multa da 1000 euro. Polvere e ragnatele sono state trovate in un caseificio, segnalato all’Autorità Sanitaria