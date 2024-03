Nel video le interviste a:

Eugenio Razelli, Coordinatore scientifico Motor Valley Fest

Andrea Corsini, Assessore al Turismo

Torna dal 2 al 5 maggio il Motor Valley Fest. La festa dei motori prende il via a Modena per la sua sesta edizione tra novità e riconferme. La città per quattro giorni si trasformerà in una vetrina a cielo aperto con i marchi che rendono grande l’Emilia-Romagna nel mondo: Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara. Ma il Motor Valley Fest è anche il momento di riflessione e discussione su come affrontare le maggiori sfide del settore, tra sostenibilità, tecnologia e affidabilità. Per questo ci saranno oltre 20 incontri su approfondimento sui trend di settore, oltre a 12 talent talk rivolti ai giovani talenti. Futuro, tecnologia, ma anche bellezza e storia, i pilastri del Motor Valley Fest in un’edizione che attende oltre 70mila visitatori.