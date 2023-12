Ancora una tragedia sulle strade modenesi. Questa mattina teatro di un sinistro mortale è stata via Croce Lama, a Soliera, nei pressi della rotonda di via Limidi. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita schiantandosi con la propria auto contro un muretto. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente ma pare che non vi siano altri veicoli coinvolti. La tragedia è accaduta poco prima delle 8 e sul posto sono accorsi i sanitari e il medico del 118. Un intervento purtroppo inutile: l’impatto contro il manufatto è stato così violento da non lasciare scampo all’automobilista. All’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale delle Terre d’Argine. Non è la prima volta che su quella strada avvengono dei sinistri, dicono i residenti. Il giovane, secondo chi abita su via Croce Lama, potrebbe aver perso il controllo a causa di una curva pericolosa che poco tempo fa, è costato un incidente, fortunatamente non mortale, a un altro automobilista.