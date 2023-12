Nel video l’intervista a Giovanni Sanguinetti, Centrale Modena Volley

E’ stato uno degli elementi della rosa di De Giorgi nel cammino dell’Italia agli Europei di pallavolo ed è uno dei giocatori chiave del Modena Volley. Giovanni Sanguinetti, classe 2000, è un volto fresco e interessante per il futuro azzurro della pallavolo, concentrato sulla stagione degli emiliani, che proseguirà domani con la gara in trasferta con il Saturnia Acicastello.

Nella recente gara casalinga il Palapanini è stato uno strumento letale per gli emiliani, trascinati dal pubblico fino alla meravigliosa vittoria con Trento per 3-1. Le ambizioni della classifica sono importanti, considerati gli obiettivi della squadra, ma Sanguinetti preferisce parlare del campo, in particolare dell’intesa con Bruno, capitano del Modena Volley e, nell’ultimo match, uno dei giocatori più in forma della formazione di Petrella.