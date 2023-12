“Ho chiuso la vita invernale”, così scrive Tiziano Ferro in una delle sue più recenti canzoni. Ieri invece al Monte Cimone è ufficialmente partita la stagione invernale, con le piste sciistiche che hanno aperto agli appassionati della neve nel giorno dell’Immacolata Concezione. Al Cimone c’erano circa 40 centimetri di neve, tra quella caduta e quella prodotta dagli impianti e, nonostante la pioggia e il vento abbiano un po’ ripulito il territorio della coltre bianca, in seguito agli eventi atmosferici dei giorni precedenti, è stato comunque possibile effettuare le prime discese e le prime ciaspolate, con lo sfondo del meraviglio scenario montagnoso del Cimone. Era dal 2017 che le piste non riuscivano ad accogliere persone per l’8 dicembre ed è in funzione, a Passo del Lupo, la seggiovia triposto Faggio Bianco che permette di sciare sulla pista blu campo scuola Betulla. Poi al Lago della Ninfa, operativo il tappeto Campo Scuola insieme alla pista adiacente. Si prevede un abbassamento delle temperature ancora nei prossimi giorni, ma non sono in programma eventi temporaleschi che potrebbero turbare i percorsi sulle piste degli appassionati. Sole, belle giornate e le prime distese bianche, che avvicinano sempre di più gli sciatori verso le feste natalizie e i primi mesi del 2024, in cui si entrerà nella fase clou della stagione invernale.