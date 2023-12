Nel video, le interviste a:

Maria Laura Marescalchi, Modena Volta Pagina

Jose Carrasso, Unione Popolare

Paolo Reggianini, Rifondazione Comunista

A quest’opera, non ci stanno neanche le sigle di opposizione alla maggioranza comunale: Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Rifondazione Comunista sono scese in piazza questa mattina per far sentire la loro voce.