Nel video l’intervista a Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena

Stop, a partire da domani, per cinque Frecciarossa della linea adriatica con fermata a Modena. Una soppressione voluta da Trenitalia e resa nota attraverso gli orari ferroviari, senza che vi sia stato, lamenta Federconsumatori, il minimo confronto con gli utenti e i loro rappresentanti. Un autentico schiaffo per la nostra provincia, secondo l’associazione. Intanto dopo una lunga interruzione della tratta Formigine-Sassuolo e dopo un rinvio, sempre domani, riapre l’intera linea di Gigetto. Una interruzione resa necessaria per la soppressione di un passaggio a livello situato in corrispondenza della Pedemontana di Sassuolo a favore di una sopraelevata ferroviaria inaugurata qualche giorno fa, che però secondo Federconsumatori porterà pochi vantaggi sui tempi di percorrenza degli utenti