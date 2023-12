Nel video la conferenza-stampa di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Siamo alla vigilia di Como-Modena, il big match della 16esima giornata di Serie B. In contrapposizione due squadre che fanno parte della zona alta della classifica e che propongono un calcio propositivo. Mister Bianco ha commentato l’impatto del nuovo allenatore Cesc Fabregas sulla squadra comasca.

In dubbio la presenza domani di Seculin, che ha avuto un piccolo problema fisico e che rientra comunque tra i convocati. Recuperato al 100% Gagno. Fondamentale anche il ritorno di Riccio in difesa. Versatilità che fa parte anche delle caratteristiche di Bozhanaj, il 2001 albanese che è stato decisivo con la sua perla nel Derby del Secchia contro la Reggiana.

I tifosi hanno trascinato la squadra nell’ultima vittoria casalinga, ma domani saranno assenti per il divieto imposto per la gara al Sinigaglia. Anche l’allenatore dei canarini ha commentato questa decisione, che ha fatto parecchio discutere. Gli obiettivi di campionato rimangono gli stessi per l’allenatore dei canarini, che scherza anche sul suo maestro Massimiliano Allegri, ancora restio a parlare di ambizioni scudetto per la sua Juventus.