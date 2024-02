Dopo il quinto posto nella gara dei 5 km di ieri, è arrivo un primo successo importante per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Nuoto 2024, che si stanno disputando a Doha. Nella staffetta 4×1,5 km mista la squadra italiana, che, oltre al carpigiano, ha coinvolto anche Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi e Domenico Acerenza, ha conquistato un’importante medaglia d’argento, ottenendo un ottimo podio mondiale. Solo la grande prestazione degli australiani non ha permesso agli azzurri di strappare nuovamente un oro in questa disciplina, come già fatto a Fukuoka nel 2023. Staccata di 38 secondi invece l’Ungheria, che si è classificata al terzo posto nella competizione. Una buona gara da parte di Paltrinieri, che all’inizio del percorso era al comando della staffetta. Nell’imbuto finale l’azione diventa concitata e italiani e australiani, toccano praticamente insieme. Fotofinish obbligatorio per stabilire le posizioni finali, purtroppo l’Australia è oro. “E’ stata una grande staffetta. Prendere una medaglia non è mai facile e non ci stiamo ripetendo anno dopo anno. Vorremmo sempre che fosse d’oro ma lo sport non è così”, queste le parole di Gregorio Paltrinieri al termine della gara.