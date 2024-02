Massimo Roncaglia non ha superato i gravissimi traumi riportati nella caduta di cui è rimasto vittima il 29 gennaio scorso. Il 77enne di cui si conoscono solo le iniziali, R.M. è deceduto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara in cui era ricoverato dal momento dell’incidente. L’anziano, residente in città era rimasto ferito seriamente, mentre era intento a scendere da un autobus della linea 8 del trasporto pubblico Seta, a pochi metri di distanza dalla pensilina situata accanto alla corsia preferenziale percorsa dai mezzi pubblici, in direzione via Emilia Est, in Largo Garibaldi. Da quanto finora ricostruito dalla polizia locale, che sta svolgendo le indagini, e dalla stessa azienda di trasporto Seta, l’autista, dopo essersi regolarmente fermato, sarebbe ripartito senza accorgersi che l’uomo stava ancora scendendo, aiutandosi con un bastone. A quel punto l’anziano sarebbe dapprima caduto rovinosamente a terra, per poi finire trascinato dal mezzo per oltre una decina di metri, riportando lesioni talmente gravi da non permettere al settantasettenne di sopravvivere.