Nel video le interviste a Gabriele Luppi Presidente Fondazione Hospice Modena e ad Anna Maria Petrini Direttrice Generale Azienda Usl di Modena

Una struttura per assistere in un ambiente di pace e serenità i pazienti con una malattia in fase avanzata. Questa la natura dell’hospice di Baggiovara “Cristina Pivetti”, che verrà realizzato entro la seconda metà del 2026, all’interno di Villa Montecuccoli. 5,9 milioni di euro di investimenti per un luogo che si prefigge di ospitare persone affette da patologie oncologiche e cronico-degenerative per le quali non esistono terapie efficaci ai fini della stabilizzazione della malattia. La costruzione si svilupperà su tre piani e avrà 14 posti letto oltre ai servizi correlati, rivolti anche alle famiglie, in modo da tenere i pazienti vicini ai propri cari.

L’assistenza ai pazienti sarà garantita da infermieri presenti h24 con operatori sociosanitari e, a seconda delle necessità individuate, interverranno fisioterapisti, psicologi e altre figure professionali. I lavori per la struttura inizieranno tra il mese di marzo e aprile, con il supporto della Fondazione Hospice di Modena.