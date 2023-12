Nel video l’intervista a Filippo Federici, Libero Modena Volley

Si sta per chiudere il girone di andata della Superlega di pallavolo maschile. I ragazzi di Coach Petrella rientrano nelle prime 8 della classifica, posizione che permette al Modena di partecipare alla prossima Final 4 di Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena. Nell’ultimo match, giocato in trasferta, i gialloblù hanno sconfitto il Saturnia Acicastello, decisivo il tie break vinto 13-15. Intanto migliorano le condizioni del libero Filippo Federici.

Il cammino degli emiliani proseguirà a Santo Stefano con la gara casalinga al Palapanini contro Piacenza, al momento terzo in classifica a quota 21 punti in questo campionato. Il Modena vuole dare continuità al momento positivo, con 4 successi consecutivi, arrivati dopo il brutto insuccesso in casa contro la Lube Civitanova per 3-0, dello scorso 19 novembre.