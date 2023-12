Nel video l’intervento a Sport Qui di Giuseppe Galli, Procuratore Sportivo

Benchè ancora in sordina, il discorso-calciomercato – al via dal 2 gennaio 2024 – sta cominciando gradualmente a prendere piede, entrando nelle riflessioni di giocatori, dirigenti, presidenti, addetti ai lavori e, naturalmente, tifosi.

Finora, attorno al Modena non ci sono stati spifferi di corridoio (escluse voci su un trasferimento altrove di Giovannini), quindi il ds Vaira potrà lavorare in maniera relativamente tranquilla, ma qualche operazione in entrata e in uscita sarà comunque necessaria.

Lo consiglia anche l’agente Giuseppe Galli, ospite ieri sera di “Sport Qui”, dove ha analizzato anche alcune squadre che ora, in classifica, sono dietro ai gialli.

Dopo le due trasferte di sabato a Cremona e del giorno di Santo Stefano a La Spezia, alla ripresa del campionato, dopo la pausa, il primo avversario del 2024 del Modena al “Braglia” sarà proprio il Brescia.