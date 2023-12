Nel video, l’intervista a Luigi Sorrentino, Segretario Orsa Trasporti

In media, un autobus urbano sulle corsie preferenziali viaggia ai 50 chilometri orari, ma in alcuni tratti è necessario frenare e procedere a 20 km orari, poi 10, in alcuni casi anche a passo d’uomo, per non rischiare di farsi male e far male ai passeggeri a bordo, a causa delle buche che rendono il manto stradale impraticabile. Come accade nel tratto di viale Caduti in Guerra, una volta superato l’incrocio che dà su Largo Garibaldi. Basta qualche goccia di pioggia di troppo e il “danno” è presto fatto. A dirlo è Luigi Sorrentino, segretario provinciale di Orsa trasporti che da tempo si batte per rendere più appetibile (e, in questo caso, sicura) la professione di autista che lui stesso svolge, ogni giorno. A tutto ciò, si aggiunge il taglio di alcune corse in città, a causa della mancanza di organico che ha provocato ritardi sempre più frequenti, con corse spesso saltate per l’impossibilità di riorganizzare i turni dei pochi autisti presenti. In questo modo, i mezzi rimasti attivi continuano ad accumulare ritardi sulla tabella di marcia, ormai all’ordine del giorno. Ma il rischio è che questa situazione di emergenza, da temporanea, possa diventare permanente.