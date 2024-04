Nel video, l’intervista a Alberto Casadei, direttore Sportivo Modena Volley

Tutto pronto: parte il gironcino per il 5°posto che vale la qualificazione europea alla Challenge Cup dell’anno venturo. Alla vigilia della partita di domani sera, sul parquet di Civitanova Marche, anziché coach Alberto Giuliani, per il Modena Volley, ai microfoni, si presenta il Direttore Sportivo, Alberto Casadei, che rinnova l’interesse della società a questi playoff, con l’obiettivo di provare a vincerli. L’incontro con Casadei è anche l’occasione per parlare del futuro e di quanto, eventualmente, queste restanti ultime cinque partite da giocare possano influenzare la costruzione della squadra per la prossima stagione. “I tempi di mercato ci hanno già costretto a fare gran parte delle nostre scelte”, spiega Casadei.