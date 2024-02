Nel video le interviste a:

Fabio Braglia, Presidente Provincia di Modena

Federica Nannetti, Sindaco di Nonantola

Sono stati consegnati in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria “Rabin” all’innesto tra la Nonantolana e l’omonima tangenziale di Modena. I lavori prevedono il potenziamento dell’opera esistente con lo spostamento verso ovest dell’aiuola centrale, creando così sul sedimento della rotatoria stessa due rami di svio del traffico. I cantieri sono realizzati dalla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia per un importo complessivo di quasi un milione e 700mila euro finanziati con fondi della Provincia di Modena. La durata prevista dei lavori è di otto mesi, senza chiusure complete, ma con parziali periodi a transito ridotto, tra restringimenti e sensi unici alternati