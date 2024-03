Il girone di ritorno disastroso impone una sterzata. Dati alla mano, dall’inizio del ritorno il Modena ha ottenuto solo 8 punti in 9 partite e sarebbe terz’ultimo in classifica. Peggio hanno fatto solo Cittadella (3 punti) e Lecco (1).

La bruschissima frenata rispetto al brillante Modena di inizio campionato evidenzia la crisi di risultati della squadra di Paolo Bianco.

Per uscirne, esiste una solo terapia: la vittoria.

A cominciare da sabato al “Braglia” (ore 14) contro la Feralpisalò, penultima in classifica.

Una partita che, improvvisamente, sembra diventata cruciale.

Poi il calendario sembra benevolo con i gialli. Cittadella prima della pausa del 23-24 marzo, Bari il lunedì di Pasquetta, poi la Ternana.

Fino a venerdì 12 aprile quando al “Braglia” arriverà il Catanzaro, la vera sorpresa del campionato di serie B.

Per la partita di sabato contro la Feralpisalò – l’arbitro designato è Volpi di Arezzo – mister Bianco deve fare a meno di Ettore Gliozzi, infortunato, mentre Thomas Battistella risente del lieve infortunio subito contro la Cremonese.

Al loro posto, a centrocampo Edoardo Duca e, in attacco, Luca Strizzolo, finora quattro reti e una miriade di assenze, ma con una media di un gol ogni 168 minuti.

Ne servirebbe uno, almeno uno, sabato…