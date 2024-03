Nel video l’intervista a Dragan Stankovic, Centrale Modena Volley

La sfida-playoff con Trento si conferma una “mission impossible”.

Almeno per quello che si è visto ieri sera, in gara1: la squadra campione d’Italia, il Trentino Volley, ha battuto nettamente il Modena Volley per 3-0, con parziali 25-23, 25-18 e 25-18.

Coach Alberto Giuliani si è detto soddisfatto solo del primo set, l’unico in cui c’è stata veramente partita.

Buona la prestazione di Vlad Davyskiba (20 punti), segnali di ripresa da parte di Maksim Sapzkohov. Così così Juantorena, Rinaldi e Sanguinetti, neppure entrato Brehme.

Probabilmente troppo poco per poter competere con la corazzata guidata da Fabio Soli.

E domenica, al “PalaPanini” (ore 16), potrebbe essere l’ultima partita casalinga della stagione.

Cosa fare per evitarlo?

Abbiamo chiesto a Dragan Stankovic, esperto centrale di Modena Volley, quale sarà la chiave per tentare di scardinare Trento.

Nelle altre tre partite dei quarti di finale, vittoria a sorpresa di Milano (3-2 a Piacenza) e di Monza a Civitanova Marche (3-1), successo previsto di Perugia (3-1) su Verona.