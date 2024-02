Nel video l’intervista a Thomas Battistella, Centrocampista Modena

Ultime ore di calciomercato, che chiude stasera alle ore 20 all’Hotel Sheraton di Milano. Il direttore sportivo del Modena, Davide Vaira, cerca di piazzare in extremis un colpo in ogni reparto: per la difesa, obiettivo Giovanni Bonfanti, 20 anni, dell’Atalanta e per l’attacco l’uomo nuovo potrebbe essere Mirko Antonucci dello Spezia, con possibile sorpresa di Gregoire Defrel, attualmente al Sassuolo. Intanto è ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del classe ’99 Simone Santoro dal Perugia alla corte di Paolo Bianco.

Avrà un seguito probabilmente di quasi un migliaio di tifosi il Modena, sabato a Marassi di fronte alla Sampdoria.

Una sfida che arriva meno di tre mesi (era l’11 novembre) dopo lo 0-2 del “Braglia” (reti di Esposito e Kasami), in quella che fu una delle migliori prestazioni dei blucerchiati di Andrea Pirlo e una delle meno convincenti dei gialli di Paolo Bianco.

Tre mesi dopo, in ogni caso, il Modena è a +5 rispetto alla Samp, rilanciatasi domenica scorsa con il successo esterno (1-2) di Cittadella.

Thomas Battistella, uno degli “eroi” del derby, intervistato ieri alla Fiera di San Gimignano, è fiducioso, anche sul suo ruolo nella squadra.

Nel Modena anti-Samp saranno ancora assenti Duca, Oukhadda, Gargiulo e Manconi.

Chilometrica la lista degli indisponibili blucerchiati (Conti, Ferrari, Vieira, Panada, Pedrola, Borini, Esposito, Verre), a cui si sono aggiunti gli infortunati Murru e Benedetti e lo squalificato Ghilardi.

La gara (fischio d’inizio sabato alle 16.15) sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.