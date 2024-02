Nel video le interviste a:

Valeria Giovati, Responsabile Tecnico Territoriale Squadre Nazionali

Andrea Serri, Responsabile Minibasket Emilia-Romagna

Un incontro per osservare da vicino la crescita del basket giovanile nella nostra regione. La Palestra Ferraris di Modena ha ospitato l’iniziativa del Progetto Academy, con un allenamento della selezione femminile 2010 dell’Emilia-Romagna, che ha rappresentato un momento importante per la federazione territoriale. Presenti i delegati delle 27 società sportive regionali convocate dal Comitato Regionale.

E’ stata inoltre un’occasione di confronto per gli allenatori e le allenatrici della zona; anche per chi non ha in selezione atlete appartenenti alla propria società o per chi non svolge attività nel settore femminile.