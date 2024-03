Che tempo farà a Pasqua e pasquetta? Risposta: le proiezioni dei principali modelli matematici, ad oggi, sono divisi. Secondo alcuni ci sarà maltempo diffuso sull’Italia. Di parere contrario altri che invece, indicano la presenza di un campo anticiclonico dopo il peggioramento che, ormai tracciato, caratterizzerà sia questo fine settimana, sia l’inizio della prossima. Il tempo stabile di questi giorni, infatti, sarà letteralmente spazzato via da quello che è stato definito il “ciclone” di Pasqua che porterà, altre piogge (abbondanti) e altra neve sulle Alpi a partire da metà della prossima settimana e un generale calo delle temperature. In questi giorni la situazione meteorologica è stabile: il tutto grazie a un cuneo di alta pressione di matrice sub tropicale che ha già portato temperature ben oltre i 30 gradi centigradi nel Nord del Continente Africano. È chiaro che il caldo sta arrivando anche da noi in Italia e questo primo assaggio di primavera ha portato tepore e sole. Ma questa stabilità sarà messa alle strette da un cambio repentino delle condizioni meteo. Quando? Probabilmente a partire da questo fine settimana e, ancora di più, dall’inizio della prossima. Avremo dei rovesci e dei temporali che localmente potrebbero essere intensi. Proprio a ridosso, dunque, delle festività pasquali.