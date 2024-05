Nel video, l’intervista a Luigi Trotta, Insegnante Educazione Fisica

Parco Ferrari in festa, stamattina, per l’edizione 2024 di “Scuola Sport”. Circa un migliaio di bambini delle classi terze delle scuole elementari di Modena ha partecipato alla festa per la fine del progetto del Comune di Modena che educa i piu piccoli alla cultura dello sport e delle attività motore come strumento di socialità e di rispetto delle regole. In questa splendida giornata di sole, i bambini si sono divertiti un mondo, con i giochi di movimenti che hanno appreso in questi anni di scuola, grazie ad un apposito percorso ludico-motorio. Questa bella giornata al Parco Ferrari ci consente anche una riflessione su come è cambiato il rapporto tra le scuole elementari e l’attività sportiva.