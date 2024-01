Nel video, l’intervista a Massimo Mezzetti, candidato a Sindaco di Modena

Se dovesse scegliere uno slogan per la sua campagna elettorale, questo sarebbe: “Rappresentare gli interessi del futuro portando con noi le buone pratiche di chi è venuto prima di noi”. Così Massimo Mezzetti, ha presentato la sua candidatura a sindaco per il Partito Democratico alle elezioni a Modena. Le priorità sono quelle di ascoltare i cittadini e dare risposta ai bisogni più sentiti, in primis quello della sicurezza. Arrivato in città esattamente 35 anni fa, Mezzetti è modenese d’adozione e certo di poter restituire alla comunità ciò che la Ghirlandina gli ha dato, anche modificando se necessario, con la strada tracciata dal suo predecessore. Mezzetti, il candidato Pd senza la tessera del Pd, in tema di alleanze avvierà presto il dialogo con le altre forze politiche, sulla base di un patto che ha come priorità solo l’interesse della città.