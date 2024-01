Nel video, l’intervista a Carlo Calenda, leader di Azione

Massimo Mezzetti? Un nome interessante e giusto per Modena. Così Carlo Calenda oggi in città apre di fatto la strada a un’alleanza sotto la Ghirlandina con il Partito Democratico in vista dell’appuntamento del 9 giugno. Oggi in visita a Modena, il leader di Azione ha parlato di un percorso possibile su un programma condiviso insieme ai democratici che hanno scelto l’ex assessore regionale come candidato unico. Insomma, Mezzetti convince, ma la strada che porta verso il campo largo è tutt’altro che in discesa. Difficile un’alleanza tra Azione e Movimento Cinque Stelle; Calenda non parla di un veto assoluto, ma di una distanza sui temi. Allargando il focus, Calenda si oppone a un Bonaccini ter, bocciando in generale l’ipotesi del un terzo mandato dei governatori di regione, che interesserebbe diversi tra le quali il Veneto, la Liguria e l’Emilia-Romagna.