Nel video l’intervista a Riccardo Vellani, padre della vittima

Sono giorni terribili per lui e la sua famiglia, che ogni giorno fa avanti e indietro dal Policlinico dopo la brutale aggressione di mercoledì, ad opera di un 20enne italiano che deve ora rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio aggravato. Il padre del 17enne, Riccardo Vellani, racconta che il figlio è cosciente, ricorda tutto, ma è ancora sotto choc. Un episodio che ha fatto salire l’apprensione tra i pendolari degli autobus e in generale tra i genitori i cui figli sono obbligati a passare per la stazione delle corriere, un luogo fragile, dove negli ultimi mesi si sono susseguiti gravissimi fatti di cronaca. Non è d’accordo però su questo il sig. Vellani. Ora per la famiglia Vellani, la prima preoccupazione è che il loro figlio guarisca, poi seguirà qualche azione.