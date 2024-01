Nel video, l’intervista a Anna Paragliola, Vice-Sindaca di Vignola

Vignola sempre più pulita: questo è l’obiettivo dell’amministrazione comunale e della sindaca Emilia Muratori, grazie ad un serie di nuovi servizi integrativi extra di pulizia della città, in corso di realizzazione. Dal 1° gennaio, in accordo con Hera, sono state introdotte sostanziali novità. Quella principale riguarda la presenza dello “spazzino di quartiere”, ogni sabato per sei ore: un operatore dotato di furgoncino sarà attivo nei vari quartieri di Vignola, a supporto della pulizia ordinaria e dell’attività dei volontari civici ambientali. Una città pulita, in cui, dati alla mano, oltre il 90% dei residenti utilizza correttamente il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”. Il resto degli interventi riguarda l’aumento numerico degli spazzamenti manuali in molte vie di Vignola, il potenziamento delle squadre di raccolta dei rifiuti, l’apertura dell’isola ecologica di via Barella anche alla domenica e l’aumento del numero dei cestini. “Si tratta di misure strutturali, non una tantum”, ribadisce la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola. “La pulizia delle aree pubbliche, infatti, è un tema molto sentito dai residenti”.