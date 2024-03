Nel video l’intervista a Simona Midili Dietista del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione

In provincia di Modena, metà della popolazione adulta è in sovrappeso o presenta obesità. Tradotto, significa che una persona su due potrebbe sviluppare numerose altre condizioni, tra cui malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, diverse forme di cancro e disturbi muscolo-scheletrici. In occasione della Giornata Mondiale contro l’obesità, si riaccendono i riflettori sullo stato nutrizionale della popolazione modenese che, dopo la pandemia e in linea con l’andamento nazionale, sembra peggiorare anziché migliorare. Disturbi alimentari che si diffondono a macchia d’olio anche tra la popolazione giovanile. Anche in questo caso, parlano i numeri.

Nel 2023, sono stati complessivamente presi in carico 145 bambini in condizione di sovrappeso o obesità su tutta la provincia. Per questo l’attività dell’Ausl sui più piccoli, in ottica di prevenzione, è molto articolata e abbraccia vari ambiti, dalla scuola alla famiglia.